В Сети появились первые изображения нового Kia Stinger

На прошлой неделе появились первые шпионские снимки с изменениями внешнего вида Kia Stinger Facelift, однако, похоже, что эти изменения будут очень тонкими.

Общая форма фары, дневные ходовые огни и светодиодные указатели поворота очень похожи на предыдущую, а положения вертикальных гарниров на обоих концах бампера одинаковы.

С другой стороны, внутренняя деталь фары была существующим проекционным светодиодом с одним отверстием, но, похоже, он изменился на малогабаритный проекционный светодиод с тремя отверстиями.

Неизменный боковой дизайн теперь с иным настроением, здесь видно новое колесо. Оригинальный Y-образный дизайн с пятью спицами был изменен на новое спортивное колесо. Колпачок колеса в форме звезды и 10 спиц были сбалансированно размещены в центре колеса, делая его похожим на колесо с 5 спицами, и придавая ему больший вид.

Фото: https://twitter.com

Впоследствии предполагаемое 18-дюймовое колесо было изменено с существующей компактной симметричной конструкции колеса на форму вертушки. В отличие от существующих 18-дюймовых, которые являются стабильными и аккуратными, новые колеса, как ожидается, дадут динамическое ощущение, как будто они вращаются даже при остановке.

В техническом плане Kia Stinger будет оснащаться 2,5-литровым бензиновым турбо-двигателем с максимальной мощностью 304 л.с., а также 3,5-литровым бензиновым турбо-двигателем с максимальной отдачей 380 л.с.