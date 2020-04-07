Это не неуклюжий гибрид: Polester представил электрический Precept

Шведский автопроизводитель представил концепт своего будущего четырехдверного Grand Tourer.

Полность электрический концепт со спортивным внешним видом является, пожалуй, первым разработанным полностью самостоятельно автомобилем Polestar.

Это не неуклюжий гибрид с левосторонним расположением руля, такой как Polestar 1, и не слегка переосмысленный концепт Volvo, такой как Polestar 2, или не "аэродинамический внедорожник", такой как Polestar 3, — это абсолютно новый, полностью электрический автомобиль.

"Precept — это видение того, что представляет собой Polestar и что делает бренд актуальным", — сказал Томас Ингенлат, генеральный директор Polestar. "Автомобиль — это ответ на явные вызовы, с которыми сталкиваются наше общество и промышленность".

Как отмечает speedme.ru, стилистика концепта похожа на Volvo: гетеборгские фонари были пересмотрены и отделены друг от друга, а проходящая по всей крышке багажника линия делает Precept выглядящим научно-фантастическим автомобилем, лишь немного похожим на S90 от Volvo.

Por si no habéis visto el nuevo Polestar Precept pic.twitter.com/rFEzrP9BbC — Kote (@kotecinho) April 7, 2020

Как и у большинства электромобилей, у Polestar Precept нет решетки радиатора, но в отличие от большинства электромобилей инженеры марки решили назвать эту зону SmartZone. Проще говоря, это именно то место, где Precept содержит множество датчиков, включая два радара и камеру HD. И поскольку это Polestar, все датчики покрыты лабораторным белым стеклом.

Ориентация на эффективность и производительность означает, что Precept также обладает множеством аэродинамических улучшений. Установленные на крыльях камеры заменяют зеркала, а "переднее крыло" на капоте также предназначено для улучшения аэродинамики модели.

Также стоит отметить, что Polestar был одним из первых автомобильных брендов, который использовал программное обеспечение HMI от Google (Human Machine Interface), и в концепте оно прекрасно интегрировано. По сути, Android Auto взял управление всем автомобилем. А система Google HMI интегрирована в 15-дюймовый экран мультимедийного комплекса и 12,5-дюймовый дисплей панели приборов.

Датчики слежения за глазами и приближения говорит нам о том, что панели реагируют в зависимости от того, что делает водитель.