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Это не неуклюжий гибрид: Polester представил электрический Precept

Это не неуклюжий гибрид: Polester представил электрический Precept
19:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Шведский автопроизводитель представил концепт своего будущего четырехдверного Grand Tourer.

Полность электрический концепт со спортивным внешним видом является, пожалуй, первым разработанным полностью самостоятельно автомобилем Polestar.

Это не неуклюжий гибрид с левосторонним расположением руля, такой как Polestar 1, и не слегка переосмысленный концепт Volvo, такой как Polestar 2, или не "аэродинамический внедорожник", такой как Polestar 3, — это абсолютно новый, полностью электрический автомобиль.

"Precept — это видение того, что представляет собой Polestar и что делает бренд актуальным", — сказал Томас Ингенлат, генеральный директор Polestar. "Автомобиль — это ответ на явные вызовы, с которыми сталкиваются наше общество и промышленность".

Как отмечает speedme.ru, стилистика концепта похожа на Volvo: гетеборгские фонари были пересмотрены и отделены друг от друга, а проходящая по всей крышке багажника линия делает Precept выглядящим научно-фантастическим автомобилем, лишь немного похожим на S90 от Volvo.

Как и у большинства электромобилей, у Polestar Precept нет решетки радиатора, но в отличие от большинства электромобилей инженеры марки решили назвать эту зону SmartZone. Проще говоря, это именно то место, где Precept содержит множество датчиков, включая два радара и камеру HD. И поскольку это Polestar, все датчики покрыты лабораторным белым стеклом.

Ориентация на эффективность и производительность означает, что Precept также обладает множеством аэродинамических улучшений. Установленные на крыльях камеры заменяют зеркала, а "переднее крыло" на капоте также предназначено для улучшения аэродинамики модели.

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Также стоит отметить, что Polestar был одним из первых автомобильных брендов, который использовал программное обеспечение HMI от Google (Human Machine Interface), и в концепте оно прекрасно интегрировано. По сути, Android Auto взял управление всем автомобилем. А система Google HMI интегрирована в 15-дюймовый экран мультимедийного комплекса и 12,5-дюймовый дисплей панели приборов.

Датчики слежения за глазами и приближения говорит нам о том, что панели реагируют в зависимости от того, что делает водитель.

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Автомобиль, Авто, Polestar, Polestar Precept.
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