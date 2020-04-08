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Bentley готовит замену седана Mulsanne: что известно

Bentley готовит замену седана Mulsanne: что известно
20:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Британская марка, принадлежащая концерну Volkswagen, приняла решение о разработке новой модели в связи с уходом седана Mulsanne.

В модельном ряду Bentley на сегодняшний день всего одна модель в сегменте SUV – это паркетник Bentayga. Он был создан по мотивам концепта EXP 9 °F, представленного в 2012 году.

Производство товарной версии было налажено в 2015-ом. Теперь, пять лет спустя, в английской компании заговорили о разработке нового кроссовера, который обещает занять место флагмана.

О планах по выпуску новой модели в сегменте SUV сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Адриана Холлмарка. Он пояснил, что сейчас заметны "пробелы" бренда в соответствующем "пространстве".

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По словам топ-менеджера, это также означает, что у нынешнего единственного кроссовера Bentayga могут появиться новые версии.

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Bentley, Автомобиль, Авто, Кроссовер, Mulsanne.
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