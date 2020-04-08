Bentley готовит замену седана Mulsanne: что известно

Британская марка, принадлежащая концерну Volkswagen, приняла решение о разработке новой модели в связи с уходом седана Mulsanne.

В модельном ряду Bentley на сегодняшний день всего одна модель в сегменте SUV – это паркетник Bentayga. Он был создан по мотивам концепта EXP 9 °F, представленного в 2012 году.

Производство товарной версии было налажено в 2015-ом. Теперь, пять лет спустя, в английской компании заговорили о разработке нового кроссовера, который обещает занять место флагмана.

О планах по выпуску новой модели в сегменте SUV сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Адриана Холлмарка. Он пояснил, что сейчас заметны "пробелы" бренда в соответствующем "пространстве".

По словам топ-менеджера, это также означает, что у нынешнего единственного кроссовера Bentayga могут появиться новые версии.