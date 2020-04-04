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Доступен только для Bacalar: Bentley представила новое оформление родстера

Доступен только для Bacalar: Bentley представила новое оформление родстера
19:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Bentley представила несколько версий оформления роскошного родстера Mulliner Bacalar.

Ателье Mulliner выпустит всего 12 экземпляров Coachbuilt, каждый из которых будет индивидуален. Клиенты могут сами выбрать цвет кузова, отделку салона и даже материалы отделки.

Глава департамента цветов и отделки Bentley Мария Малдер отметила, что создано шесть вариантов оформления, каждый из которых имеет индивидуальные особенности и цель. "Что между ними общего — так это то, что подобный уровень персонализации и внимания к деталям доступен только для Bacalar",- заявила Мария Малдер.

Отдельного внимания заслуживает желтый оттенок Yellow Flame, который представляет собой покрытые оксидом железа микроскопические пластинки диоксида кремния, полученные из золы рисовой шелухи. Кроме этого, не стоит забывать и о безграничных вариантах декорирования салона, с уникальной окантовкой, прострочкой и тиснениями.

Версия Bacalar Clerkenwell вдохновлена трассой Бруклендс, где соревновались ранние Bentley. Данная модель получила элементы, окрашенные в цвета Moss Green и Cumbrian Green, кожи Golden Oak, а дополняет это контрастная проточка Saddle и твида Cheltenham.

В честь калифорнийского Менло-Парк была разработана версия The Menlo, которая окрашена в синий цвет с желтыми акцентами, а салон отделан черной кожей. Не менее интересной оказалась и версия The Fulton, которая получила свое название в честь района Фултон Ривер в Чикаго.

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Кузов Lacquer Red сочетается с декоративными накладками из 5000-летней древесины Riverwood, которые были добыты в торфяных болотах Восточной Англии. Также были представлены исполнения The Greenwich, The Brickell и The Randwick.

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Bentley, Автомобиль, Авто, Bentley Mulliner Bacalar.
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