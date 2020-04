Доступен только для Bacalar: Bentley представила новое оформление родстера

Ателье Mulliner выпустит всего 12 экземпляров Coachbuilt, каждый из которых будет индивидуален. Клиенты могут сами выбрать цвет кузова, отделку салона и даже материалы отделки.

Глава департамента цветов и отделки Bentley Мария Малдер отметила, что создано шесть вариантов оформления, каждый из которых имеет индивидуальные особенности и цель. "Что между ними общего — так это то, что подобный уровень персонализации и внимания к деталям доступен только для Bacalar",- заявила Мария Малдер.

Отдельного внимания заслуживает желтый оттенок Yellow Flame, который представляет собой покрытые оксидом железа микроскопические пластинки диоксида кремния, полученные из золы рисовой шелухи. Кроме этого, не стоит забывать и о безграничных вариантах декорирования салона, с уникальной окантовкой, прострочкой и тиснениями.

2021 Bentley Mulliner Bacalar. Has enhanced 6.0-litre W12 TSI engine. Produces 659 PS (650 bhp). Just 12 distinctive cars to be designed. What are your thoughts? #Bentley #cars #weekend pic.twitter.com/M6tqsXO0m2

