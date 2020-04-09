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Кроссовер Volkswagen T-Roc получит заряженную гибридную версию GTE

Кроссовер Volkswagen T-Roc получит заряженную гибридную версию GTE
13:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Возможности используемой брендом платформы MQB допускают создание гибридного плагина при наличии спроса на него.

Линейка Volkswagen T-Roc потенциально может быть дополнена высокопроизводительной версией GTE в будущем, если рынок вызовет достаточный спрос.

На вопрос во время пресс-конференции, подойдет ли гибридный плагин для T-Roc, менеджер проекта VW по электрифицированным трансмиссиям доктор Кай Филипп сказал: "Наша технология MQB дает нам такую возможность". 

Если новая модель начнет выпускаться, то T-Roc станет одним из самых разнообразных модельных рядов Volkswagen, предлагающих бензиновые, дизельные и сменные варианты, не говоря уже о традиционных типах кузовов SUV и Cabriolet.

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Питание будет поступать от бензиновой электрической трансмиссии, которая широко используется в концерне Volkswagen. 1.4-литровый мотор с турбонаддувом соединен с электродвигателем, который способен выдавать до 242 л.с. в новом 2020 Golf. Это очень аккуратно вписывается между T-Roc R мощностью 296 л.с. и следующим шагом вниз - TSI мощностью 187 л.с.

Тем не менее, GTE будет более эффективным, чем любой из них: батарея мощностью 13 кВт должна обеспечивать работу только в электрическом диапазоне около 40 миль, а это означает, что те, у кого есть легкий доступ к зарядке, должны покрывать свои средние ежедневные поездки с минимальным потреблением бензина или вообще без него.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Volkswagen T-ROC, GTE.
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