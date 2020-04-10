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"Новую" Ferrari F12 Berlinetta выставили на продажу

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"Новую" Ferrari F12 Berlinetta выставили на продажу
09:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Эта модель была первоначально построена для тюнинг-выставки SEMA Show в прошлом году.

Модификации автомобиля, по сообщениям, превышают общую сумму в 125 000 долларов, при том, что за сам автомобиль просят 329 800 долларов, что примерно соответствует стоимости нового Ferrari 812 Superfast.

В частности, итальянский "жеребец" получил полный аэродинамический обвес из углеродного волокна от компании Duke Dynamics.

Комплект включает не только расклешенные передние и задние колесные арки, но также поставляется с новым передним бампером и расширенным сплиттером, новым капотом, карбоновыми вставками за передними колесами и грозным задним диффузором, отнюдь немаленьким антикрылом.

Машина также получила комплект кованых колесных дисков Komperession Luxury, а также подвеску от ателье Novitec. Кузов был перекрашен в оттенок Alluminio Opaco, который является исключительно редким цветом от самой компании Ferrari.

6,3-литровый безнаддувный двигатель V12 автомобиля также получил модернизацию и теперь выдает 800 л.с. Этот двигатель продолжает работать с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, приводящей в движение задние колеса.

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Штатная выхлопная система была заменена на более производительную, установлены даунпайпы, коллекторы, X-образные трубы.Тюнеры отдельно отмечают, что теперь выхлоп автомобиля звучит еще более грозно.

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