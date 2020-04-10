"Вызов четырех колес": Mercedes приняла участие во флэшмобе Audi (Видео)

Mercedes-Benz на своей странице в Facebook опубликовал свой собственный конкурс Four Rings Challenge.

28 марта 2020 года Audi опубликовала призыв к действию для своих поклонников по всему миру, принять участи в флэшмобе, опубликовав изображения или видео, на которых будут представлены четыре кольца бренда.

Марка назвала его "вызов четырех колец", который, конечно же, шел с хэштегом.

Естественно, эта просьба была услышана, поэтому Audi разместила отправленные изображения и видео на своей странице в Facebook.

Однако, похоже, что фанаты Audi не единственные, кто присоединился к участию. Mercedes-Benz также принял этот вызов и 9 апреля 2020 года на своей странице в Facebook опубликовал свой собственный конкурс Four Rings Challenge.

Конечно, ответ из Штутгарта был не просто обычным произведением искусства. Mercedes выложил видео с дрифтующим AMG C63, который выжигает шинами на асфальте четыре кольца своего конкурента.

Сообщение Mercedes в социальных сетях сопровождалось заголовком: "Эй, Ауди, #FourRingsChallenge принят! Поскольку мы все объединены одной страстью, мы идем с нашим творческим вкладом. @Audi, мы надеемся, что вам понравился результат и покажите нам как выглядит твой почерк".

Реакция Mercedes звучала как дружеская насмешка, и мы действительно заинтересованы в том, чтобы услышать ответ Audi на собственный призыв Штутгарта к действию. Мы уверены, что штаб-квартира Audi уже видела это видео и, вероятно, слегка улыбнулась им.