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Kia выпустила обновленную версию модели K9

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Kia выпустила обновленную версию модели K9
15:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Вариация следующего модельного года имеет новые функции и расширенный выбор комплектаций.

По последним данным стало известно, что компания KIA Motors выпустила выпустить версию К9.

Так, вариация следующего модельного года имеет новые функции и расширенный выбор комплектаций.

Известно, дебют авто прошел 9 апреля.

Автомобиль приобрел новую светло-коричневую отделку салона, а также цветовую палитра, которая придает роскошь снаружи. При помощи функции распознавания голоса, можно открывать и закрывать окна, и люк.

Также, она дает возможность включить обогрев кресел, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

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Компания собирается порадовать автолюбителей пакетом "Лучший выбор", который дает дополнительное ценовое преимущество за счет установления специальных опций, по индивидуальным предпочтениям покупателей.

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Автомобиль, Авто, Kia, KIA Motors, Kia K9.
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