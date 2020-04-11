Kia выпустила обновленную версию модели K9

Вариация следующего модельного года имеет новые функции и расширенный выбор комплектаций.

По последним данным стало известно, что компания KIA Motors выпустила выпустить версию К9.

Так, вариация следующего модельного года имеет новые функции и расширенный выбор комплектаций.

Известно, дебют авто прошел 9 апреля.

Автомобиль приобрел новую светло-коричневую отделку салона, а также цветовую палитра, которая придает роскошь снаружи. При помощи функции распознавания голоса, можно открывать и закрывать окна, и люк.

Также, она дает возможность включить обогрев кресел, вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Компания собирается порадовать автолюбителей пакетом "Лучший выбор", который дает дополнительное ценовое преимущество за счет установления специальных опций, по индивидуальным предпочтениям покупателей.