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Новый Lexus NX может получить двигатель RAV4

Новый Lexus NX может получить двигатель RAV4
12:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Обновленная модель Lexus NX должна появиться через год.

Компания Toyota, которая выпускает автомобили под суббрендом Lexus, запатентовала наименование NX 250 в Австралии, Новой Зеландии и Филиппинах.

Это намек на то, что следующее поколение кроссовера получит новую базовую версию с более слабой силовой установкой.

В основу новой генерации Lexus NX ляжет платформа Global Architecture-K, которую использовали при создании актуального поколения Toyota RAV4. 

Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota

Не исключено, что из-за этого часть моторной гаммы японского кроссовера перекочует в компактный премиальный автомобиль Lexus. Так, под капотом может разместиться 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Toyota Kin. правда его отдачу могут увеличить.

Есть вероятность, что Lexus откажется от топового 4,0-литрового мотора на 235 л.с. в пользу безнаддувного агрегата Toyota RAV4. Однако в компании пока никак не комментировали данную информацию.

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Автомобили, Двигатель, Авто, Новинки авто, Lexus NX, RAV4, Автомобильный двигатель.
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