Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Томас Гримм раскритиковал Игоря Суркиса
Томас Гримм раскритиковал Игоря Суркиса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля

В 2024 году появится новый гибридный гиперкар McLaren P1

В 2024 году появится новый гибридный гиперкар McLaren P1
12:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Под капотом у гибридного Р1 ожидается гибридная сплит-система с электрическим приводом передней оси.

Генеральный директор британской марки Майк Флевитт подтвердил, что мы можем ожидать увидеть автомобиль в 2024 году, добавив, что он будет электрифицирован.

"Мы не объявили силовую установку. Очевидно, что в будущем новинка будет либо гибридизирована, либо электрифицирована", — рассказал топ-менеджер.

Хотя Флевитт признал, что технические характеристики будущих электрических гиперкаров, таких как Lotus Evija и Pininfarina Battista, "невероятны", он настоял, чтобы покупатели McLaren сосредоточились не только на цифрах. McLaren уже взяла на себя обязательства по агрессивной гибридизации своей линейки. 

Volkswagen Scirocco: появилось первое изображение нового хэтчбека (Фото)

Основываясь на прошлых разговорах с инсайдерами в McLaren, Autocar считает, что в следующем P1 будет использоваться гибридная сплит-система с электрическим приводом передней оси.

Задняя часть будет оснащаться обычным бензиновым двигателем или версией гибридного V6, используемого в новой спортивной серии.

Хотя гибридизация создаст проблемы с кузовом и весом машины для инженеров, они намного меньше, чем те, что получат только электромотор, потому что батарея будет значительно легче и компактнее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, McLaren P1, Новинки авто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
05 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штормовое предупреждение: в Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки
В Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин, там зафиксировано 90 случаев COVID-19
Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса, всего 19 больных
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса
Грузовой корабль Илона Маска успешно доставил груз с МКС
Грузовой корабль Илона Маска успешно доставил груз с МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь