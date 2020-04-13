В 2024 году появится новый гибридный гиперкар McLaren P1

Под капотом у гибридного Р1 ожидается гибридная сплит-система с электрическим приводом передней оси.

Генеральный директор британской марки Майк Флевитт подтвердил, что мы можем ожидать увидеть автомобиль в 2024 году, добавив, что он будет электрифицирован.

"Мы не объявили силовую установку. Очевидно, что в будущем новинка будет либо гибридизирована, либо электрифицирована", — рассказал топ-менеджер.

Хотя Флевитт признал, что технические характеристики будущих электрических гиперкаров, таких как Lotus Evija и Pininfarina Battista, "невероятны", он настоял, чтобы покупатели McLaren сосредоточились не только на цифрах. McLaren уже взяла на себя обязательства по агрессивной гибридизации своей линейки.

Основываясь на прошлых разговорах с инсайдерами в McLaren, Autocar считает, что в следующем P1 будет использоваться гибридная сплит-система с электрическим приводом передней оси.

Задняя часть будет оснащаться обычным бензиновым двигателем или версией гибридного V6, используемого в новой спортивной серии.

Хотя гибридизация создаст проблемы с кузовом и весом машины для инженеров, они намного меньше, чем те, что получат только электромотор, потому что батарея будет значительно легче и компактнее.