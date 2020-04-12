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Volkswagen Scirocco: появилось первое изображение нового хэтчбека (Фото)

Volkswagen Scirocco: появилось первое изображение нового хэтчбека (Фото)
17:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Модель выпускалась в течение 10 лет - с 2008 по 2017 годы.

В Сети появились первые изображения абсолютно нового автомобиля Volkswagen Scirocco.

В течение двух последних лет автомобиль выпускался в спортивной модификации GTS с 2,0-литровым мотором с отдачей 220 лошадиных сил. После выхода нового поколения хэтчбека Golf эксперты пришли к выводу, что немецкая компания может возродить Scirocco. Многие гадали, как же может выглядеть новое авто.

Авторитетный дизайнер изобразил его в виде трехдверного хэтчбека со спортивным характером. Лицевая часть автомобиля практически полностью позаимствована у восьмого поколения Volkswagen Golf GTI - в этом случае автомобиль получил узкую решетку радиатора, "сетчатый" бампер и выразительны фары. а вот силуэт новый Scirocco получил оригинальный.

За счет заниженной к задней части авто крыши, машина получает спортивный и более агрессивный вид. Стиля добавляет спойлер на двери багажника.

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Завершают образ оригинальные колесные диски с четырьмя спицами причудливой формы. Под капотом новой версии Volkswagen Scirocco должен расположиться 2,0-литровый турбомотор с отдачей 245 л.с. при 370 Нм крутящего момента.

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Такой же силовой агрегат полагается для Volkswagen Golf GTI 2021 модельного года. Эксперты предполагают, что появление автомобиля в таком типе кузова маловероятно - все связано с рекордно низкими продажами трехдверных хэтчбеков.

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Volkswagen, Авто, Volkswagen Scirocco, Жэтчбек.
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