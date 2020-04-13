Chevy Corvette C5 превратили в грузовик

Компания из Швейцарии предлагает всем желающим арендовать небольшой грузовик, который создан на базе спортивного купе Chevy Corvette C5.

Двухдверный грузовик имеет двухцветную небесно-голубую отделку кузова и поставляется с симпатичной небольшой грузовой платформой, которая заменяет оригинальный люк на крыше и заднее стекло.

Судя по имеющимся фотографиям, маленький грузовик имеет высокое качество сборки и находится в идеальном состоянии.

Самое приятное, что в Швейцарии есть компания, которая предлагает этот грузовик C5 в качестве арендуемого авто.

В настоящее время автомобиль можно взять напрокат только для особых случаев. И только потому, что ваша поездка в страну, несомненно, будет особенной, мы верим, что вы сможете без труда забронировать эту машину.

Информации о цене на аренду этого авто пока что нет.