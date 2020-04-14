Tesla Cybertruck может получить особо суровую версию

Илон Маск уже заявил, что сам будет ездить на таком пикапе. Но пока, похоже, только Маск знает, каким будет экстремальный "Кибертрак".
Ожидается, что стартует линейка с запуска Model S Plaid уже в нынешнем году. Но глава фирмы уже отметил, что в процессе разработки находится и третья модель.
Как сообщил Илон Маск в своем традиционном канале новостей – личном твиттере, исполнение Plaid получит и серийная версия нашумевшего пикапа Cybertruck. И такой "заряженный" пикап станет личной машиной руководителя Tesla.
Правда, до сих пор неизвестно, в каком направлении компания собирается "заряжать" свой грузовик. В случае, допустим, с Model S разночтений почти нет: особо спортивные модификации седана уже тестируются на Нюрбургринге и, по слухам, демонстрируют впечатляющие результаты. Но дорабатывать пикап можно разными способами.
В Tesla могут пойти по тому же пути и построить сугубо асфальтовую версию "Кибертрака" с более мощной силовой установкой, уменьшенным дорожным просветом, иной подвеской и способностью ускоряться до 100 км/ч примерно за 3 секунды. Но не менее вероятным представляется и иной сценарий – создание из Tesla Cybertruck конкурента, допустим, Ford F-150 Raptor, то есть, грузовика для экстремального бездорожья.
Какой именно сценарий предпочли в Tesla, мы узнаем, по всей видимости, не ранее следующего года.