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Кардинально преобразится: рассекречен Toyota Harrier нового поколения

Кардинально преобразится: рассекречен Toyota Harrier нового поколения
22:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Премьера японца четвертого поколения ожидалась летом текущего года.

Первым нововведением окажется модульная тележка GA-K, повышающая технологический потенциал модели. Эта платформа является одной из версий актуальной TNGA, на которую переехал почти весь модельный ряд. В пользу тележки можно отметить смену моторной гаммы.

Подкапотка Toyota Harrier занята двухлитровым атмосферным движком на 171 силу, а также в гамму включена гибридная силовая установка e-Four. Она базируется на 2,5-литровом агрегате, выдающим 178 коней. На задней оси размещен электромотор. Таким образом, речь заходит об умном полном приводе на паркетнике.

Более интересным решением от Toyota окажется две версии вариатора. Производитель позаботился об отдельных коробках для гибрида и обычного ДВС. При этом АКПП в ассортименте не предусмотрен. Привод передний и полный в зависимости от версии. В салоне Toyota Harrier числится усовершенствованный щиток приборов и массивный тачскрин мультимедиа. Центральную консоль оформили в виде седла.

Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota

Также IV генерация Toyota Harrier похвастается панорамной крышей, премиальными материалами отделки. В числе последних окажется экокожа, более роскошный пластик с декоративными вставками под дерево. В частности Harrier 2021 модельного года легко отличить по агрессивному и даже представительскому экстерьеру.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Toyota Harrier.
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