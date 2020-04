Кардинально преобразится: рассекречен Toyota Harrier нового поколения

Первым нововведением окажется модульная тележка GA-K, повышающая технологический потенциал модели. Эта платформа является одной из версий актуальной TNGA, на которую переехал почти весь модельный ряд. В пользу тележки можно отметить смену моторной гаммы.

Подкапотка Toyota Harrier занята двухлитровым атмосферным движком на 171 силу, а также в гамму включена гибридная силовая установка e-Four. Она базируется на 2,5-литровом агрегате, выдающим 178 коней. На задней оси размещен электромотор. Таким образом, речь заходит об умном полном приводе на паркетнике.

Более интересным решением от Toyota окажется две версии вариатора. Производитель позаботился об отдельных коробках для гибрида и обычного ДВС. При этом АКПП в ассортименте не предусмотрен. Привод передний и полный в зависимости от версии. В салоне Toyota Harrier числится усовершенствованный щиток приборов и массивный тачскрин мультимедиа. Центральную консоль оформили в виде седла.

Meet the all-new Harrier, however this one is not from Tata.

This is Toyota Harrier, will debut in June in Japan pic.twitter.com/k05Q6cu58A

— Times Drive (@TNTimesDrive) April 13, 2020