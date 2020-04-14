Раскрыты все тайны Toyota Land Cruiser 300

Если говорить об изменениях экстерьера, то сначала стоит утвердиться в том, что рама останется.

В Сети давно имеется информация, что новый Toyota Land Cruiser обзаведется индексом 300, но официальные представители бренда эти данные не подтверждают, но и не опровергают.

Следующая генерация внедорожника хоть и будет построена с использованием решений новейшей архитектуры TNGA, однако получит собственную "тележку" и кузов рамной конструкции.

Агрегаты будут модернизированы. В частности, в компании могут принять решение об отказе от бензинового V8. По крайней мере об этом сказал в интервью журналу CarAdvice глава отдела планирования и разработок Toyota Australia Бернард Надаль.

Самым мощным для нового Land Cruiser станет гибридный агрегат, состоящий из наддувной бензиновой "шестерки" и электромотора. Этот же 3,5-литровый турбированный V6 станет базовым бензиновым двигателем.

Помимо этого, в моторной гамме Land Cruiser будет и шестицилиндровый турбодизель объемом 3,4 литра.