Заявил о себе официально: бренд Maple планирует выпуск 13 авто к 2025 году

В рамках официального мероприятия руководство Maple представило модельный план на ближайшие пять лет.
Компания планирует до 2025 года выпустить 13 моделей с различными типами кузова, однако помимо классических седанов и кроссоверов, в модельную линейку нового бренда войдут пикап, минивэн, хэтчбеки и спорт-купе.
В основу новинок бренда лягут перелицованные модели Geely, а также автомобили марок, входящих в концерн, например Polestar станет базой для нового купе Maple.
Ожидается, что компактный хэтчбек появится уже в 2021 году и станет аналогом Smart. В качестве седана, который запланирован на 2023 год выступит Geometry. Однако пикап пока не рассекречен.
Все новинки нового бренда станут бюджетными электрокарами и будут доступны на глобальном рынке.