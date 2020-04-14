Заявил о себе официально: бренд Maple планирует выпуск 13 авто к 2025 году

Компания Maple длительное время назад входила в состав концерна Geely, однако теперь бренд заявил о себе как о самостоятельной, полноценной марке.

В рамках официального мероприятия руководство Maple представило модельный план на ближайшие пять лет.

Компания планирует до 2025 года выпустить 13 моделей с различными типами кузова, однако помимо классических седанов и кроссоверов, в модельную линейку нового бренда войдут пикап, минивэн, хэтчбеки и спорт-купе.

В основу новинок бренда лягут перелицованные модели Geely, а также автомобили марок, входящих в концерн, например Polestar станет базой для нового купе Maple.

Ожидается, что компактный хэтчбек появится уже в 2021 году и станет аналогом Smart. В качестве седана, который запланирован на 2023 год выступит Geometry. Однако пикап пока не рассекречен.

Все новинки нового бренда станут бюджетными электрокарами и будут доступны на глобальном рынке.