Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине официальных безработных стало в 10 раз больше
В Украине официальных безработных стало в 10 раз больше
Евросоюз официально определил критерии для снятия карантина
Евросоюз официально определил критерии для снятия карантина
Члены сборных смогут возобновить тренировки уже с 16 апреля
Члены сборных смогут возобновить тренировки уже с 16 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 апреля

Компания Toyota подготовила бюджетный аналог Yaris

Компания Toyota подготовила бюджетный аналог Yaris
14:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

От дореформенного Vios обновленные седаны и хэтчбеки можно отличить по новым бамперам и переработанной головной оптике.

Рестайлинговые Toyota Vios, которые получили "посвежевшую" внешность и измененную моторную линейку, показали на фото.

Вертикальные ДХО, встречающиеся в топовых комплектациях, производитель сменил на светодиодные полосы, встроенные в фары.

Задние фонари получили другую начинку, а вот их дизайн остался прежним.

В длину обе версии модели выросли на 15 мм. Колесная база при этом не изменилась – 2 550. Обе модели - Vios и Yaris L – базируются на растянутой версии старой B-платформы.

Заявил о себе официально: бренд Maple планирует выпуск 13 авто к 2025 году

В салоне новинок появится современная мультимедиа с "парящим" сенсорным экраном. Топовые модели могут рассчитывать на шесть подушек безопасности, круиз-контроль, кондиционер и многое другое. 

Из моторной гаммы новинок исчезнет 99-сильный "атмосферник" на 1,3 литра. На месте останется только полуторалитровый атмосферный мотор, выдающий 112 (на седане) или 110 л.с. (на хэтчбеке).

В связке с движком работает 5МКПП либо вариатор. Старт продаж обновленных Toyota Vios ждут в самом ближайшем будущем.

При этом не исключается, что новинка может получить внедорожную версию, как и ее более дорогой аналог.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Toyota, Авто, Компания Toyota, Новинки авто, Toyota Yaris.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
03 Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день
04 В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
05 Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Еще один нардеп заболел коронавирусом
Еще один нардеп заболел коронавирусом
На украинской границе закрыли еще 10 пунктов пропуска
На украинской границе закрыли еще 10 пунктов пропуска
Брэд Питт сделал неожиданный сюрприз для своего гримера (Видео)
Брэд Питт сделал неожиданный сюрприз для своего гримера (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь