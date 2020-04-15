Компания Toyota подготовила бюджетный аналог Yaris

От дореформенного Vios обновленные седаны и хэтчбеки можно отличить по новым бамперам и переработанной головной оптике.

Рестайлинговые Toyota Vios, которые получили "посвежевшую" внешность и измененную моторную линейку, показали на фото.

Вертикальные ДХО, встречающиеся в топовых комплектациях, производитель сменил на светодиодные полосы, встроенные в фары.

Задние фонари получили другую начинку, а вот их дизайн остался прежним.

В длину обе версии модели выросли на 15 мм. Колесная база при этом не изменилась – 2 550. Обе модели - Vios и Yaris L – базируются на растянутой версии старой B-платформы.

В салоне новинок появится современная мультимедиа с "парящим" сенсорным экраном. Топовые модели могут рассчитывать на шесть подушек безопасности, круиз-контроль, кондиционер и многое другое.

Из моторной гаммы новинок исчезнет 99-сильный "атмосферник" на 1,3 литра. На месте останется только полуторалитровый атмосферный мотор, выдающий 112 (на седане) или 110 л.с. (на хэтчбеке).

В связке с движком работает 5МКПП либо вариатор. Старт продаж обновленных Toyota Vios ждут в самом ближайшем будущем.

При этом не исключается, что новинка может получить внедорожную версию, как и ее более дорогой аналог.