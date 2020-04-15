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"Это настоящие преемники Touran": Volkswagen фокусируется на производстве ID Buzz "Microbus"

"Это настоящие преемники Touran": Volkswagen фокусируется на производстве ID Buzz "Microbus"
16:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Минивэн Volkswagen ID Buzz должен заменить Touran и оживить сегмент MPV с помощью своего "эмоционального" дизайна.

По словам члена правления Volkswagen Фрэнка Уэлша, ID Buzz "Microbus" - это фургон нового поколения, который должен появиться в 2022 году.

Хотя Touran на базе Mk7 Golf все еще продается, а более крупный Sharan будет выпущен в этом году, производство его родного брата Seat Alhambra только что прекратилось.

Владение MPV уже достигло своего пика в начале 90-х годов, но с тех пор значительно сократилось. По мнению экспертов, Touran не выживет в течение следующих нескольких лет, так как Volkswagen фокусируется на внедорожниках и огромных инвестициях в электромобили.

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"Некоторые люди скажут, что Touran - скучный автомобиль, но он имеет большую эффективность, отличное соотношение цены и качества и отлично подходит для семьи. Мы подготовились к следующему поколению с семейством ID, включая ID Buzz, который мы сейчас разрабатываем. Это настоящие преемники Touran. В Buzz много места. Это прекрасно выглядит. Производственная версия даже лучше, чем концепт. Это лучший из Touran", - сообщил Уэлш.

ID Buzz, часто описываемый как духовный преемник Microbus 1950 года, основан на архитектуре Volkswagen MEB и, как ожидается, будет иметь электрический пробег в 600км.

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Будут предложены версии с задним и полным приводом, обеспечивающие мощность 268 л.с. и 369 л.с. соответственно.

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Все по теме:

Volkswagen, Электрокар, MPV, Touran, Минивэн, Volkswagen ID Buzz, Фрэнк Уэлш, ID Buzz "Microbus".
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