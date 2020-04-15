Дебют Hyundai Tucson 2021: рассекречена характеристика внедорожника (Видео)

В скором времени марка Hyundai задумывается о дебюте нового поколения популярного SUV. Выпуск стартует уже летом, а партия первых шпионских снимков успела утечь в сеть.

Канал "AtchaCars" в рамках площадки Youtube опубликовал ролик, позволяющий делать выводы о корейце. Ролик уместил в себе снимки модели, полученные в рамках шпионажа, а также используется часть фотографий концепта Vision T. У новинки четко прослеживаются черты сходства Hyundai Elantra и Sonata.

Hyundai Tucson четвертой генерации отличится кардинальной сменой имиджа. В 2019 году речь заходила о новом дизайне внедорожника. Hyundai Tucson 2020 модельного года идеально впишется в новую линейку. Туссану остается только пережить путь, аналогичный моделям Elantra и Sonata, а также паркетников Venue и Palisade.

Технические характеристики Hyundai Tucson удерживают в тайне. Предположительно моторная гамма будет располагать наддутым 1,6-литровым мотором и технологичным турбированным 2,5 Theta III. Последний выдаст все 300 лошадей. Как и прежде работать движки будут вместе с 8АКПП. Салон намереваются перекроить в пользу большей эргономики и удобства.

Дебютирует новый Hyundai Tucson на специальном мероприятии бренда в формате онлайн.

Стоит отметить, что Хендэ - первая марка, которая официального готова к премьере в удаленном формате. Если Hyundai окажется единственным таким брендом - об успехе можно не переживать. Корейцы проведут премьеру на все 100%, обеспечив себе хорошие продажи даже в нынешних условиях.