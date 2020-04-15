Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
Когда состоится обмен удерживаемыми с РФ
Когда состоится обмен удерживаемыми с РФ
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Защитная маска из подручных средств: Эллен Дедженерес показала мастер-класс на карантине (Видео)
Эллен Дедженерес сделала защитную маску из подручных средств (Видео)

Дебют Hyundai Tucson 2021: рассекречена характеристика внедорожника (Видео)

Дебют Hyundai Tucson 2021: рассекречена характеристика внедорожника (Видео)
21:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В скором времени марка Hyundai задумывается о дебюте нового поколения популярного SUV. Выпуск стартует уже летом, а партия первых шпионских снимков успела утечь в сеть.

Канал "AtchaCars" в рамках площадки Youtube опубликовал ролик, позволяющий делать выводы о корейце. Ролик уместил в себе снимки модели, полученные в рамках шпионажа, а также используется часть фотографий концепта Vision T. У новинки четко прослеживаются черты сходства Hyundai Elantra и Sonata.

Hyundai Tucson четвертой генерации отличится кардинальной сменой имиджа. В 2019 году речь заходила о новом дизайне внедорожника. Hyundai Tucson 2020 модельного года идеально впишется в новую линейку. Туссану остается только пережить путь, аналогичный моделям Elantra и Sonata, а также паркетников Venue и Palisade.

Технические характеристики Hyundai Tucson удерживают в тайне. Предположительно моторная гамма будет располагать наддутым 1,6-литровым мотором и технологичным турбированным 2,5 Theta III. Последний выдаст все 300 лошадей. Как и прежде работать движки будут вместе с 8АКПП. Салон намереваются перекроить в пользу большей эргономики и удобства.

Дебютирует новый Hyundai Tucson на специальном мероприятии бренда в формате онлайн.

Раскрыты все тайны Toyota Land Cruiser 300

Стоит отметить, что Хендэ - первая марка, которая официального готова к премьере в удаленном формате. Если Hyundai окажется единственным таким брендом - об успехе можно не переживать. Корейцы проведут премьеру на все 100%, обеспечив себе хорошие продажи даже в нынешних условиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Внедорожник, Hyundai, Характеристика, Hyundai Tucson 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
02 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
03 Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
04 Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день
05 В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики дважды нарушили режим тишины
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь