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Lexus подключат свои авто "к розетке": какая марка первая

Lexus подключат свои авто "к розетке": какая марка первая
10:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Силовую установку премиальная модель позаимствует у RAV4.

Вслед за материнской Toyota, которая по праву считает пионером и крупнейшим игроком рынка гибридов, Lexus давно и успешно продает бензоэлектрические автомобили, причем их доля в общем объеме весьма существенна: около четверти по итогам 2018 года. При этом у компании до сих пор не было ни одной гибридной модели с возможностью зарядки от сети. Похоже, скоро ситуация изменится.

Как выяснили наши коллеги из InsideEVs, премиальный бренд подал в европейское патентное ведомство заявку на регистрацию торговых марок NX 350h и NX 450+. Очевидно, речь о новых модификациях знакомого компактного кроссовера. Причем если первая по номенклатурной логике может стать преемницей нынешней NX 300h, то вторая, как предполагается, окажется тем самым долгожданным "розеточником".

По предварительным данным, Lexus NX450+ позаимствует силовую установку у Toyota RAV4 Prime, дебютировавшего прошлой осенью в Лос-Анджелесе. Последнему сочетание 2,5-литровой атмосферной "четверки" и двух электромоторов обеспечивает совокупную мощность в 306 л.с. и разгон до 100 км/ч за рекордные для этой модели 5,8 секунды.

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Полного заряда батареи емкостью около 16 киловатт-часов "Тойоте" должно хватать на 63 км пути в режиме электромобиля – это очень приличный показатель, учитывая, что запас оценивался по точной методике американского агентства EPA. Сопоставимый по массе Lexus NX450+ будет обладать схожими характеристиками.

Примечательно, что раньше первого плагин-гибрида Lexus рассекретил свой первый полноценный электромобиль. Это также не самостоятельная модель, а разновидность маленького кроссовера UX. Раньше других UX 300e смогут приобрести европейцы и китайцы.

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Автомобиль, Lexus, Авто, Электрокар, Гибрид.
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