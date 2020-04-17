Производство нового Jeep Grand Wagoneer отложили

FCA на три месяца отложило запуск серийного производства двух своих внедорожников Jeep 2021 года, включая совершенно новый Grand Wagoneer.

Распространение коронавируса вынудило автомобильное производство по всей стране замереть, и в результате новые автомобили, которые должны были дебютировать в ближайшие месяцы, были отложены.

Вчера на вебинаре Fiat Chrysler сообщил поставщикам, что он отложит производство всех новых Jeep Grand Wagoneer и Grand Cherokee 2021 года на три месяца. По оценкам FCA, оба автомобиля появятся на рынке в 2021 году.

В своем заявлении представитель FCA заявил, что автопроизводитель ожидает "некоторого периода задержки для наших программ" в результате распространения нового вируса.

Grand Wagoneer 2021 года - это возрождение внедорожника, снятого с производства еще в начале 1990-х. Трехрядная модель конкурировать с Ford Expedition и Chevy Tahoe. Jeep Grand Cherokee будет полностью реконструирован в 2021 году.

Кроме того руководство FCA начало изучать способы возобновления производства в Северной Америке. На вебинаре производитель заявил, что 4 мая и 18 мая он постепенно возобновит производство на заводах в США и Канаде.