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Lister планирует возродить легендарный Knobbly

Lister планирует возродить легендарный Knobbly
11:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Британская компания Lister собирается воскресить свою легенду, которая будет известна под именем Kobbly.

Речь идет о футуристическом спидстере с ретро-дизайном, вдохновленным оригинальным гоночным автомобилем прошлого века. Автопроизводитель из Кембриджа только что выпустил еще одно тизерное изображение своего суперкара на странице в Facebook.

Самое приятное то, что новый Knobbly не будет просто концепцией, поскольку ребята из Lister собираются запустить его в серийное производство.

Хотя все секреты о техническом составе новинки, а также о дате начала производства не разглашаются, на этот раз мы можем взглянуть на дизайн передней его части.

При создании автомобиля, специалисты компании явно были вдохновлены оригинальным Knobbly – новая версия старой легенды имеет характерную овальную решетку радиатора и круглые фары. Отметим также карбоновую кромку переднего бампера, которая хорошо сочетается с карбоновыми боковыми "юбками".

Как и его предшественник 50-х годов прошлого века, новый Knobbly сохранит двухместную планировку с открытым верхом, но его общие формы, станут более агрессивными. Автомобиль имеет довольно низкий дорожный просвет и массивные многоспицевые легкосплавные диски.

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Что касается двигателя британской новинки, то ожидается, что инженеры Lister установят туда V12. А возможно, будет выбран 5,0-литровый V8 производства Jaguar. Последний используется в Lister LFP, которая является версией Jaguar кроссовера F-Pace.

Этот мотор может вырабатывать 670 лошадиных сил. Оригинальный Lister Knobbly был оснащен 3,8-литровой рядной "шестеркой" мощностью 330 лошадиных сил.

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Автомобиль, Авто, Спидстер, Knobbly.
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