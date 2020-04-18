Geely назвал дату выхода на рынок флагманского кроссовера HaoYue

Китайский автопроизводитель объявил дату выхода на рынок своей новой флагманской модели.

Предварительная продажа самого габаритного SUV в модельном ряду Geely намечена на 28 апреля.

Большой кроссовер Geely HaoYue в длину достигает 4 830 мм. По этому параметру он на 20 сантиметров превосходит флагманский Geely Atlas Pro. Ширина новинки составляет 1 900 мм, высота - 1 780 мм, расстояние между осями - 2 815 мм, клиренс - 190 мм.

С такими габаритами Geely HaoYue сравним с Hyundai Santa Fe. В салоне авто появляются стильная передняя панель с огромным тачскрином мультимедиа в духе Geely Icon, а также электронный селектор коробки передач.

Известно, что покупателям марка предложит SUV с салоном на пять, шесть и семь мест. При отделке интерьера использовалась кожа. Дополняет внутреннее пространство кроссовера панорамная стеклянная крыша.

Также новинке полагаются багажная дверь с электроприводом и беспроводная зарядка для смартфонов.

В моторную гамму Geely HaoYue вошли два турбомотора: полуторалитровый 177-сильный и 184-сильный на 1,8 литра. "Младший" движок может сочетаться с 48-вольтовым стартер-генератором. Привод может быть передним или полным.

В перечень доступных опций производитель включил современные системы безопасности, полезные водительские ассистенты, светодиодную оптику.