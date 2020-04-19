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Внедорожник, который поможет пережить апокалипсис

Внедорожник, который поможет пережить апокалипсис
11:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Ни одна из современных бронемашин не выглядит так круто, как этот внедорожник.

Дизайнер Милен Иванов нарисовал идеальный внедорожник, который поможет пережить зомби-апокалипсис, ядерную войну или эпидемию коронавируса.

По сравнению с брутальным Armortruck все серийные легковушки кажутся милыми котятами.

В портфолио Милена Иванова уже есть концептуальные разработки для Audi, Lamborghini и Rimac, а также для анимационной студии DreamWorks. 

Но Armortruck – пожалуй, лучший его проект и особенно актуален сейчас с учетом надвигающегося коронавирусного апокалипсиса. 

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Бронированные кузовные элементы не только защищают пассажиров Armortruck, но способны отпугивать врагов одним своим видом. Внедорожник оснащен огромными подъемными дверями "крылья чайки", как у электрокара Tesla Model X. 

Салон простой, но одновременно комфортный и технологичный. На центральной консоли располагается большой цифровой дисплей информационно-развлекательной системы.

Сидения обтянуты черной кожей и коричневой алькантарой, а весь периметр освещен голубыми диодами, которые должны обеспечить уютную атмосферу в условиях ядерной зимы.

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Внедорожник, Авто, Новинки авто, Armortruck.
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