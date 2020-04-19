Компания Honda рассказала о новом кроссовере WR-V

Экстерьер автомобиля изменился очень значительно – лицевая часть во многом похожа на кроссовер CR-V.

Японский автопроизводитель Honda рассказал об обновленном кроссовере WR-V, который дебютирует в мае на индийском авторынке.

Решетка радиатора стала более массивной, фары получили светодиодную начинку.

Брутальности автомобилю придают расширители колесных арок. Посвежевший кросс построен на платформе от Honda Jazz. Модель сохранила свои небольшие габариты – длина составляет 4 070 мм при колесной базе 2 550 мм.

Ширина достигает 1 730 мм, а высота 1 600 мм. Отметим небольшой клиренс – всего 179 мм, что больше характерно для кросс-версий седанов или хэтчбеков.

Моторная гамма будет состоять из двух силовых агрегатов – 1,2-литрового атмосферного мотора с отдачей 90 л.с. и 1,5-литрового дизельного двигателя, способного выдавать 100 л.с.

Атмосферный мотор работает в тандеме с 5МКПП или вариатором в зависимости от выбранной комплектации, а дизельному мотору полагается только 6-ступенчатая механика.

Полного привода не предусмотрено даже в качестве опции. Максимальная комплектация кроссовера получит довольно богатое оснащение – выделим современную мультимедийную систему, люк с электрическим приводом, а также литые 17-дюймовые диски с оригинальным дизайном.

Продажи новинки должны стартовать в мае нынешнего года.