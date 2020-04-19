Karma Automotive разрабатывает свой первый электрический автомобиль

Новинку построят на недавно анонсированной платформе E-Flex, а также ей достанется некий набор электронных систем, разработанных вместе с партнерами.

Калифорнийская Karma Automotive весной 2021 года выпустит свою первую полностью электрическую модель.

Сообщается, что cначала на рынок выйдут младшая и средняя версии Karma Revero GTE c батареями на 75 и 100 киловатт-часов.

Чуть позже появится старшая версия Hyper Range, которая сможет без подзарядки проезжать 644 километра. У первых двух показателей этот показатель равен 322 и 483 километрам соответственно.

Электрокары будут поддерживать зарядку переменным током мощностью 11 киловатт и постоянным до 150 киловатт.

От скоростного терминала до 80 процентов батарея наполнится за полчаса. "Revero GTE - это задел на будущее компании и продолжение успеха непревзойденного премиум-гибрида Revero GT, - говорит Влад Калика, вице-президент департамента силовых установок Karma Automotive. - GTE привнесет разнообразие в наше растущее портфолио и откроет новую эру электрических технологий".