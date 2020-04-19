Karma Automotive разрабатывает свой первый электрический автомобиль

Калифорнийская Karma Automotive весной 2021 года выпустит свою первую полностью электрическую модель.
Сообщается, что cначала на рынок выйдут младшая и средняя версии Karma Revero GTE c батареями на 75 и 100 киловатт-часов.
Чуть позже появится старшая версия Hyper Range, которая сможет без подзарядки проезжать 644 километра. У первых двух показателей этот показатель равен 322 и 483 километрам соответственно.
Электрокары будут поддерживать зарядку переменным током мощностью 11 киловатт и постоянным до 150 киловатт.
От скоростного терминала до 80 процентов батарея наполнится за полчаса. "Revero GTE - это задел на будущее компании и продолжение успеха непревзойденного премиум-гибрида Revero GT, - говорит Влад Калика, вице-президент департамента силовых установок Karma Automotive. - GTE привнесет разнообразие в наше растущее портфолио и откроет новую эру электрических технологий".