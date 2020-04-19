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Полностью рассекречен: в сети выложили фото новенького Volkswagen Viloran

Смотрите фото (3)
Полностью рассекречен: в сети выложили фото новенького Volkswagen Viloran
21:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Выпускать Viloran будет совместный завод SAIC Volkswagen, начало продаж намечено на конец мая.

Попытка реализовывать в Америке большие минивэны Volkswagen Routan, сделанные из модели Dodge Grand Caravan, закончилась провалом. Китайский рынок совершенно иной. Для местного рынка разработан новый минивэн Volkswagen Viloran. Его засветили еще прошлой осенью, а теперь он полностью рассекречен и готов к выходу на рынок.

В Китае минивэн не является лишь семейным автомобилем, он также играет роль транспорта для местных бизнесменов. Китайцы ценят подобные авто за просторный и высокий салон, в который можно заходить, не пригибаясь. Для этой аудитории и имеется Viloran, а его основными конкурентами на китайском авторынке выступят Buick GL8 и парочка Honda Odyssey/Elysion.

Volkswagen Viloran - самое крупное транспортное средство на модульной платформе MQB. Колесная база - 3180 мм против 2979 у кроссовера Teramont. Длина - 5346 мм вместо 5036 мм. Ширина - 1976 мм, а высота - 1781 мм.

Естественно, с такими габаритами внутри без труда поместятся три полноценных ряда кресел, а за ними еще расположилось багажное отделение на 436 литров. Передняя часть внутреннего убранства оформлена почти как у Teramont. Минивэн наделен виртуальными приборами и крупным экраном медиасистемы. Среди опций можно назвать третью зону "климата", матричные фары, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных ассистентов.

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Мотор взят у китайского Teramont - это турбочетверка 2.0 TSI в двух версиях форсировки (186 или 220 л.с.) и семиступенчатый преселективный "робот" DSG с двумя мокрыми сцеплениями. Привод лишь передний.

Стоимость от 49500 долларов за стандартную вариацию и от 56600 долларов за 220-сильный вариант.

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Volkswagen, Изображение, Минивэн, Volkswagen Viloran, SAIC Volkswagen.
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