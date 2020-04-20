Представлены макеты перспективного пикапа Audi

Новинка получила цельную раму, в которой расположился аккумуляторный блок, установленный на полу.

Премиальные пикапы доказали свою невостребованность на рынке — продажи нового Mercedes-Benz X-Class оказались на столько провальными, что Daimler решил снять модель с производства.

Однако ничего не мешает дизайнерам фантазировать. Так, художник Raleigh Haire представил футуристичный пикап Audi Quattro Truck.

Цельнометаллический каркас служит также передней и задней стойками, чтобы придать автомобилю жесткость, необходимую для передвижения по самой непроходимой местности.

Audi Quattro Truck получил агрессивный и даже брутальный дизайн, особенно благодаря тонким светодиодным фарам, затемненной решетке радиатора и таким же тонким ПТФ, интегрированным в передний бампер.

Также пикап получил светодиодную «люстру» на крыше и набор больших колес, обутых во внедорожные шины.

Чтобы грузовик идеально подходил для погрузки и выгрузки мотоциклов, в него встроены погрузочные аппарели. Надо отметить, что некоторое время ходили слухи о том, что Audi может запустить пикап.

Поэтому не удивительно, если он будет похож на что-то подобное.