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Впечатляющий внешний вид: тюнинг-компания модифицировала Audi RS7

Впечатляющий внешний вид: тюнинг-компания модифицировала Audi RS7
20:41 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В сети продается необычная версия высокопроизводительного Audi RS7.

Высокопроизводительный немецкий фастбэк Audi RS7 сам по себе является невероятным автомобилем с очень мощной технической «начинкой» и очень впечатляющим внешним видом.

Однако этот конкретный его экземпляр, оснащенный множеством модификаций и выставленный на продажу зарубежной тюнинг-компанией Creative Bespoke, выглядит еще более впечатляющим.

Машина продается по цене в 99 800 долларов и да, это довольно дорого, но стоит сказать, что стильный спортивный фастбэк получил различных модернизаций на сумму более 45 000 долларов.

Наиболее очевидные обновления представлены в виде широкофюзеляжного аэродинамического комплекта Prior Design. В этот комплект входят расклешенные арки передних и задних колес, а также новые боковые «юбки». Есть также специальный капот из углеродного волокна, который включает в себя небольшое окошко, через которое можно увидеть 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом.

RS7 также получил и комплект пружин H & R, которые уменьшили дорожный просвет машины. Есть также набор 21-дюймовых кованых колесных дисков Rennen с глянцевой серебристой отделкой, в то время как темный оттенок на окнах добавляет агрессивной привлекательности.

Представлены макеты перспективного пикапа Audi

Тюнер увеличил мощность 4,0-литрового двигателя V8 до 650 л.с., однако не уточнял, как именно он этого добился. По всей вероятности, были изменены настройки электронного блока управления двигателем (ECU).

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Автомобиль, Audi, Авто, Audi RS7, Фастбэк, Creative Bespoke.
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