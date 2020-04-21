Подробности о первом кроссовере Ferrari

Презентация серийного Ferrari Purosangue состоится в 2021-м.

Дебютный кросс корпорации Ferrari под наименованием Purosangue разработают на основе нового суперкара Roma GT с передним расположением мотором.

Новинка обзаведётся таким же дизайном передней части кузова, как у "донора", и задней частью, наподобие 4-местного суперкара GTC4 Lusso – с большой задней дверью и увеличенным пространством для багажника.

Переднямоторная компоновка Ferrari Roma GT предусматривает применение моторов с 6,8 и 12 цилиндрами.

Предполагается, что кросс Purosangue укомплектуют гибридным силовым агрегатом на основе мотора V8 c двумя турбинами. Например, на суперкаре Roma GT 3,9-литровая "восьмёрка" развивает 620 л.с. и 760 Нм. Вместе с агрегатом функционирует 8-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями.

По предположениям, стоимость кроссовера будет стартовать от 230 000 евро.