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Porsche 911 обогатился новыми вариантами интерьера

Porsche 911 обогатился новыми вариантами интерьера
09:00 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В первую очередь речь идет о стеганой кожаной обивке кресел и дверных карт с декоративными швами, накладками и тиснением.

Интерьер Porsche 911 дополнился новыми вариантами отделки и элегантным двухцветным кожаным салоном от Porsche Exclusive Manufaktur.

Дизайнеры из центра разработок в Вайссахе совместно со специалистами подразделения Porsche Exclusive Manufaktur представили новую концепцию интерьера для Porsche 911. Кожаный салон отличается идеальным сочетанием оттенков, материалов и опций, и уже сейчас доступен для всех моделей 911. Помимо всего прочего, новая отделка отличается особой прострочкой кресел дверных панелей. 

"Индивидуализация играет в компании Porsche важную роль. Около 90% всех моделей 911 подвергаются индивидуализации по заказам клиентов, а 25% проданных во всем мире автомобилей этого модельного ряда доводятся в Porsche Exclusive Manufaktur. Новая опция „Кожаная отделка Exclusive Manufaktur“ пополняет наше широкое предложение, насчитывающее около семисот вариантов", — утверждает ответственный за индивидуализацию и классические модели Porsche AG Александр Фабиг.

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Двухцветный салон подчеркивает особый характер посадочной формулы сидений "2+2" и доступен в сочетании следующих оттенков: Bordeaux Red/Crayon, Black/Slate Grey, Slate Grey/Iceland Green и Graphite Blue/Mojave Beige. Разнообразные декоративные контрастные швы, уникальное тиснение на крышке центральной консоли и подголовниках придают инновационный и гармоничный облик всему интерьеру.

Ручная работа в сочетании с современными технологиями позволяют подразделению Porsche Exclusive Manufaktur создавать в высшей степени индивидуальные автомобили, доведенные до совершенства. Наряду с особенными клиентскими автомашинами подразделение собирает мелкосерийные версии, сочетая первоклассные материалы с высокими технологиями производства, создавая гармоничное единство.

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Автомобили, Авто, Porsche 911, Новинки авто.
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