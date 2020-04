Кардинально изменился: представлена обновленная KIA Optima

Со сменой поколения корейский седан кардинально изменился внешне.

Марка предложила клиентам эффектный фастбек с покатой линией крыши, стильной оптикой и укороченной крышкой багажника.

Чтобы улучшить обзор, наружные зеркала переместили на двери. Задние фонари решено было объединить в один моноблок.

Длина следующей "Оптимы" выросла на 50 мм – до 4 905 мм, ширина – на 25 мм до 1 860 мм, колесная база – на 45 мм до 2 850.

В Китае новая Optima получит полуторалитровый 176-сильный турбомотор. Еще один доступный движок – 190-сильный турбированный на два литра из семейства Smart Stream.

