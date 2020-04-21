В Сети появились изображения нового Nissan Z

Дизайнеры представили новинку в ретро-стиль.
Длинный капот, короткая кабина и целый стильный комплект - Nissan 240Z (или Fairlady Z / S30 на других рынках) считается одним из самых красивых автомобилей, когда-либо созданных.
Это первое поколение двухместных купе Nissan, также известных как автомобили Z.
Только в этом году распространились сообщения о том, что преемник Nissan 370Z получит ретро-стиль, вдохновленный моделью 240Z. Это хорошая новость, учитывая, насколько хорошо спроектирован оригинальный автомобиль Z.
Калифорнийский дизайнер Лейанг Бай воспользовался этим вдохновением и создал свой собственный взгляд на преемника 370Z и разместил его на своей странице Behance. Представленная модель получила название 480Z.
Изображения создавались в четыре этапа, которые в сумме заняли 294 рабочих часа.
Специалисты отмечают, что если 2022 Nissan 400Z будет выглядеть как-то близко к этому рендеру, у него есть хорошие шансы на оживление падающих продаж в США.
Напомним, что согласно неофициально информации, новый Nissan Z может поулчить 3,0-литровый V6 с турбонаддувом от Infiniti Q60 мощностью 400 лошадиных сил и 475 Ньютон-метров крутящего момента. При этом агрегат может сочетстаться как в "автоматом", так и с "механикой", которая будет доступна в качестве опции.
Премьера преемника 370Z должна состояться в течение следующих 12месяцев, но из-за нынешней пандемии коронавируса сроки могут сдвигаться.