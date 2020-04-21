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В Сети появились изображения нового Nissan Z

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В Сети появились изображения нового Nissan Z
14:18 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Представленный на изображениях автомобиль отлично сочетает ретро-реплики с современным языком дизайна Nissan.

Дизайнеры представили новинку в ретро-стиль.

Длинный капот, короткая кабина и целый стильный комплект - Nissan 240Z (или Fairlady Z / S30 на других рынках) считается одним из самых красивых автомобилей, когда-либо созданных.

Это первое поколение двухместных купе Nissan, также известных как автомобили Z. 

Только в этом году распространились сообщения о том, что преемник Nissan 370Z получит ретро-стиль, вдохновленный моделью 240Z. Это хорошая новость, учитывая, насколько хорошо спроектирован оригинальный автомобиль Z.

Калифорнийский дизайнер Лейанг Бай воспользовался этим вдохновением и создал свой собственный взгляд на преемника 370Z и разместил его на своей странице Behance. Представленная модель получила название 480Z.

Изображения создавались в четыре этапа, которые в сумме заняли 294 рабочих часа.

Подробности о первом кроссовере Ferrari

Специалисты отмечают, что если 2022 Nissan 400Z будет выглядеть как-то близко к этому рендеру, у него есть хорошие шансы на оживление падающих продаж в США.

Напомним, что согласно неофициально информации, новый Nissan Z может поулчить 3,0-литровый V6 с турбонаддувом от Infiniti Q60 мощностью 400 лошадиных сил и 475 Ньютон-метров крутящего момента. При этом агрегат может сочетстаться как в "автоматом", так и с "механикой", которая будет доступна в качестве опции.

Премьера преемника 370Z должна состояться в течение следующих 12месяцев, но из-за нынешней пандемии коронавируса сроки могут сдвигаться.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Nissan Z.
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