Не как всегда: Ford Puma получил автоматическую коробку передач

Компания решила оснастить нового Ford Puma автоматической коробкой передач с семью скоростями.

Новый Ford Puma доступен с двумя бензиновыми двигателями, которые до сих пор всегда были связаны с механической коробкой передач.

Это условие меняется для базовой модификации.

Ford поставляет новую Puma с двумя вариантами 1,0-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя Ecoboost, который всегда использует мягкую гибридную технологию в Puma.

Моторы доступны с 125 л.с. и 155 л.с., которые всегда передавались через механическую коробку передач. Однако теперь наименее мощный из всех предлагается с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией Ford PowerShift.

Согласно прайс-листа Ford Puma с двигателем Ecoboost мощностью 125 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач с семью скоростями, например, в исполнении Titanium, оценивается в 28 650 евро.

Ecoboost мощностью 125 л.с. с автоматической коробкой передач в версии ST-Line будет стоить 29 800 евро. За Titanium X и ST-Line X Ford запрашивает суммы в 30 750 и 31 900 евро соответственно.