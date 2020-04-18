Не сходит с пьедестала: назван самый популярный спорткар в мире (Фото)

По итогу 2019 года американский Ford Mustang получил звание самого популярного спорткара.

Уже пятый год подряд Ford Mustang получает высокий статус самого популярного спорткара в мире.

Согласно данным аналитического агентства IHS Markit в 2019 году Mustang разошелся тиражом 102 090 экземпляров. Специалисты отмечают, что в Германии продажи увеличились на 33%, в Польше на 50%, а во Франции и вовсе удвоились.

В день своего 56-летия Ford Mustang удостоился звания самого продаваемого автомобиля в своем сегменте в 2019 году. Также стоит отметить, что данная модель на протяжении пятидесяти лет является самой популярной в Америке.

Компания Ford предлагает 12 различных модификаций моделей. Начальной версией является Mustang EcoBoost с наддувным мотором объемом 2.3, а для ценителей драйва предлагается Mustang Shelby GT500 с пакетом Carbon Fiber Track Pack.

Базовым двигателем для Mustang является турбомотор объемом 2,3 литра, его отдача может составлять от 290 до 314 л.с., в зависимости от рынка, а в пакете High Performance мощность составляет 335 л.с. Для Mustang GT и Bullit предусмотрен V8 объемом 5,0 литра мощностью 450–466 л.с. и 487 сил соответственно.

Самые производительные модели с приставкой Shelby оборудованы 5,2-литровым V8 мощностью 533 либо 770 л.с.