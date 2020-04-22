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Компания KIA возможно не будет обновлять Stinger

Компания KIA возможно не будет обновлять Stinger
18:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Появились слухи о том, что Kia Stinger следующего поколения может быть полностью отменена.

Появилась информация о том, что KIA не будет обновлять Stinger, будущее Genesis G70 также находится под вопросом.

Ожидается, что 3,3-литровый Twin-Turbo V6 останется, но с некоторыми доработками. Это хорошая новость.

Корейский автомобильный блог говорит о новом, пока неподтвержденном отчете из Южной Кореи, указывающий на то, что у модели второго поколения могут возникнуть проблемы из-за пандемии коронавируса.

Как и у всех автопроизводителей в наши дни, в KIA из-за рекордно низких продаж должно произойти сокращение бюджета. Stinger ориентирован на покупателей-энтузиастов, поэтому здесь ожидаются более низкие продажи по сравнению, скажем, с Kia Sportage.

Kia Stinger никогда не был массовым продуктом. В текущих обстоятельствах, автопроизводители с перенаправляют инвестиции на транспортные средства, доказавшие свою эффективность. Текущий Stinger прибыл в 2017 году, поэтому полная модернизация ожидалась в ближайшее время.

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Будущее также может быть мрачным для Genesis G70, который не только делит со Stinger свои двигатели, но и его платформу с задним приводом.

В докладе также упоминается, что G70 следующего поколения также может быть отменен по тем же причинам. Опять же, внедорожники приносят больше дохода компании, чем седаны, поэтому и Kia и Genesis, возможно, вскоре предстоит принять непростые решения.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Компания Kia, Kia Stinger.
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