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До "сотни" за 6 секунд: Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery

До "сотни" за 6 секунд: Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery
11:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Jaguar Land Rover представила новые подключаемые гибриды P300e.

Jaguar Land Rover только что анонсировал новую подключаемую гибридную систему и сообщил, что она будет представлена на новейших моделях Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport, а также других моделях.

Гибридная силовая установка объединяет небольшой 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с. со 107-сильным электромотором и аккумулятором мощностью 15 кВт-ч.

В итоге получается 304 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Range Rover Evoque P300e способен достичь отметки в 100 км/ч за 6,4 секунды, а Land Rover Discovery Sport P300e — за 6,6 секунды.

Обе модели способны заряжать свои батареи с нуля до 80% за 30 минут через зарядные устройства DC 50 кВт и 100 кВт (зарядка внедорожников ограничивается 32 кВт). Полностью электрический пробег для Evoque P300e составляет 66 км, в то время как Discovery Sport P300e может проехать 62 км от одной батареи.

Покупатели обеих моделей получат зарядный кабель для дома в режиме 2, который позволяет заряжать аккумулятор через 6 часов 42 минуты через обычную бытовую розетку.

Мало того, что новые гибридные модели Evoque и Discovery Sport предлагают респектабельные характеристики, они также очень экономичны в комбинированном цикле WLTP с Range Rover, рассчитанным на 1,4 л/100 км, и Land Rover, оцененным в 1,6 л/100 км. К гибридному агрегату подключена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

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Пользователям доступны три различных режима вождения. В гибридном режиме по умолчанию двигатель и электродвигатель работают в гармонии и адаптируются к условиям вождения и оставшемуся заряду в аккумуляторе.

Режим EV предлагается, когда внедорожники питает исключительно электродвигатель. Наконец, что не менее важно, это режим SAVE, который отдает приоритет двигателю внутреннего сгорания в качестве основного источника энергии и поддерживает состояние заряда аккумулятора на определенном уровне.

Британский производитель автомобилей пока не объявил дату запуска обеих моделей на всех рынках, на которых они будут продаваться.

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Автомобиль, Jaguar, Авто, Land Rover, Jaguar-Land Rover, Discovery Sport, Evoque.
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