До "сотни" за 6 секунд: Land Rover представил гибридные Evoque и Discovery

Jaguar Land Rover только что анонсировал новую подключаемую гибридную систему и сообщил, что она будет представлена на новейших моделях Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport, а также других моделях.

Гибридная силовая установка объединяет небольшой 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с. со 107-сильным электромотором и аккумулятором мощностью 15 кВт-ч.

В итоге получается 304 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Range Rover Evoque P300e способен достичь отметки в 100 км/ч за 6,4 секунды, а Land Rover Discovery Sport P300e — за 6,6 секунды.

Обе модели способны заряжать свои батареи с нуля до 80% за 30 минут через зарядные устройства DC 50 кВт и 100 кВт (зарядка внедорожников ограничивается 32 кВт). Полностью электрический пробег для Evoque P300e составляет 66 км, в то время как Discovery Sport P300e может проехать 62 км от одной батареи.

