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Компания Volkswagen готовит еще одну модель GTI

Компания Volkswagen готовит еще одну модель GTI
21:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

В компании уже заявили о намерениях "запустить шильдик GTI" в США, где он присвоен только Golf GTI.

Volkswagen Tiguan второго поколения существует с 2017 года и является самой продаваемой моделью в США в течение последних нескольких лет.

Но конкуренция с тех пор подтянулась, и скоро настанет время для серьезных обновлений кроссовера.

Радикальное обновление внешнего дизайна Tiguan действительно планируется. Результатом станет более динамичный и мужественный кроссовер, дополненный новым 100-процентным светодиодным дизайном, новым капотом и передней панелью.

Группа официальных лиц VW, непосредственно участвующих в проекте, намекнула, что ожидается больше вариантов Tiguan, в том числе возможен более мощный вариант двигателя. В связи с этим возникает вопрос: появится ли Tiguan GTI?

"Я думаю, что мы всегда ищем пути и средства поиска более экономичных вариантов двигателя и, да, с большей мощностью. Поэтому я думаю, что ответ "да", — сказал Хейн Шафер, старший вице-президент по маркетингу и стратегии продуктов Volkswagen. 

Немецкий производитель также ранее подтвердил, что хочет "обогатить линейку Tiguan производительной версией", хотя не стоить ожидать, что это будет полноценный вариант Tiguan R, который скоро будет продаваться в Европе.

Это транспортное средство, скорее всего, будет оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 333 лошадиных силы и стандартным AWD. Однако есть проблема с ценообразованием, по крайней мере, в США, где большинство покупателей не желают переплачивать, а вместо этого выберут Audi Q5.

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Тем не менее, Америка определенно получит новую версию Tiguan R-Line, которая действительно является скорее дизайн-пакетом. Но VW не хочет оставлять американцев без высокопроизводительного Tiguan, и лучшим решением может быть Tiguan GTI.

В Европе есть Polo GTI. Еще один возможный вариант Tiguan, который можно рассмотреть, — это версия с внедорожной атрибутикой.

Как сообщает американское издание, если бы США пришлось выбирать между Tiguan GTI / GLI или Tiguan Basecamp, там бы предпочли первый вариант, и, судя по заявлениям Шафера, Volkswagen соглашается с этим.

Обновленный Tiguan дебютирует позже в этом году как модель 2021 года. Не исключено, что Tiguan GTI не будет слишком далеко позади.

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