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Компания Smart планирует выпустить кроссовер

Компания Smart планирует выпустить кроссовер
08:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

На данный момент компания занимается разработкой собственного автомобиля сегмента SUV.

Мода на кроссоверы не оставила в стороне компанию Smart, которая в свою очередь пообещала в 2022 году запустить на рынок свою завышенную модель.

На протяжении долгого времени компания Smart успешно игнорировала сегмент SUV, четко придерживаясь своей философии городских малолитражных автомобилей. Однако все более растущий спрос на автомобили SUV-сегмента привел немецкого производителя к осознанию необходимости выпуска своего кроссовера к 2022 году.

Несомненно, Smart осознает всю ироничность такого решения — ведь концерн Daimler изначально создал компанию, которая была ориентирована на производство альтернативных автомобилей особо малого класса, в частности городского двухместного и очень экономного мини-автомобиля Smart. Однако в погоне за прибылью многие автопроизводители перепрофилируют свое производство под кроссоверы, и немецкий производитель не исключение. 

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Новая модель Smart, которая пока не получила официального названия, будет достигать в длину 4 метров, что на 1,4 метра больше, чем стандартный Smart ForTwo. В создании уникальной платформы для кроссовера примет участие китайский автогигант Geely, который уже приобрел 50-процентную долю акций Smart в прошлом году.

По данным итальянского издания, первый кроссовер под брендом Smart будет полностью электрическим, оснащенным литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 78 кВт-ч. Такая батарея должна обеспечить компактному кроссоверу запас хода в 400 км.

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Автомобили, Авто, Новинки авто, Кроссоверы.
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