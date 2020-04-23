Lotus готовит последний спорткар с бензиновым мотором

Ожидается, что официальный дебют автомобиля состоится в конце 2020 или в первой половине 2021 года.

Производитель спортивных автомобилей Lotus ведер работу над проектированием нового спортивного автомобиля с бензиновым двигателем.

Как стало известно в среду, 22 апреля, этот спорткар станет последним в истории марки с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Исполнительный директор компании Lotus Cars Фил Попэм рассказал, что новинка хоть и является спорткаром, она будет позиционироваться как автомобиль для ежедневных поездок.

Уже известна предварительная стоимость авто – самую доступную версию можно будет приобрести за 55 тыс. фунтов (около 5,2 млн рублей), а максимальная комплектация обойдется в 100 тыс. фунтов.

Также стали известны некоторые подробности об экстерьере автомобиля – дизайн будет использовать некоторые черты гиперкара Evija.

Напомним, что Lotus Evija стал первым полностью электрическим автомобилем марки. Официально его представили в июле 2019 года. Суммарная мощность электрическим моторов достигает 2000 л.с., а запас хода на одной зарядке составляет около 400 километров. Разгон до 100 км/ч у такого автомобиля занимает менее 3 секунд.

Серийное производство последнего бензинового спорткара Lotus будет налажено на заводе в Хетеле в Великобритании.