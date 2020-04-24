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В 2022 году Ford представит вседорожный Fusion Active

В 2022 году Ford представит вседорожный Fusion Active
15:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинка получит полный привод и слегка приподнятую подвеску.

Основанный на европейском универсале Mondeo, полноприводный Active станет останется единственным представителем линейки Fusion и составит конкуренцию Subaru Outback.

Впервые инсайдерская информация о том, что американская марка собирается глобально пересмотреть свой модельный ряд, появилась еще в в начале года.

После появились слухи о выходе новой версии модели Fusion, прежде чем автомобильная промышленность начала испытывать серьезные последствия пандемии коронавируса.

Поскольку многие автопроизводители в настоящее время откладывают или приостанавливают программы разработки, даты дебюта и продажи, пока не называются. 

Продажа вседорожного универсала на американском автомобильном рынке - рискованная игра для производителя. Но как только Ford откажется от седана Fusion, известного в России как Mondeo, в конце этого года или в начале следующего года, появление нового исполнения модели будет близко.

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Речь идет о Ford Fusion Active. Инжиниринг Active не является огромным преимуществом для Ford, поскольку компания уже давно предлагает вариант универсального европейского исполнения Fusion, Mondeo.

В движение новинка должна приводится форсированным мотором с турбонаддувом объемом 2,0 литра, соединенного с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Также ожидается гибридный вариант модели.

Цены на новый Ford Fusion Active должны составлять от 30 000 до 40 000 долларов.

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Автомобили, Ford, Авто, Новинки авто, Ford Fusion Active, Fusion Active.
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