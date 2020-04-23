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Hyundai огласила дату старта продаж электрокара Prophecy
Hyundai огласила дату старта продаж электрокара Prophecy

Hyundai огласила дату старта продаж электрокара Prophecy

Hyundai огласила дату старта продаж электрокара Prophecy
17:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Hyundai готовится начать продажи нового Hyundai Prophecy.

Соответствующую информацию сообщил старший вице-президент Hyundai и глава Hyundai Global Design Center.

Как сообщают профильные иностранные СМИ, корейская компания настроена выпустить серийную версию модели Hyundai Prophecy, который заменит текущий Ioniq.

Кроме того появится товарная версия внедорожника на базе 45-го концепта. Оба автомобиля будут базироваться на платформе E-GMP. Первым в продажу должен поступить новый внедорожник, который появится в автосалонах уже к концу этого года.

Что касается Hyundai Prophecy, то его продажи стартуют только в следующем году. Обе новинки являются стартом новой философии дизайна корейского бренда, где каждая модель имеет собственный стиль и функционал.

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Например, оба концепта оснащались "пиксельными лампами", которые можно анимировать.

Напомним, концептуальный электрокар Hyundai Prophecy представит новую философию дизайна корейской марки.

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Продажа, Hyundai, Электрокар, Hyundai Prophecy, Hyundai Global Design Center.
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