В сети появились новые изображения внедорожника Toyota Fortuner (Фото)

В интернете появились изображения модернизированного внедорожника Toyota Fortuner.

Дизайнер Клинтон Анг из Таиланда на официальном ресурсе Autoindustriya представил рендерные фотографии нового автомобиля, выполненные на основе представленных фотографий.

По фотографиям можно отметить кардинальные изменения передней части автомобиля Toyota Fortuner. Анфас модернизированного внедорожника выделяется новой конструкцией радиаторной решетки с черным окрасом зауженной формы, также обновился бампер с воздухозаборником в виде трапеции с противотуманными фарами.

Фары головного освещения узкой формы оснащены светодиодными матрицами.

Профиль внедорожника скорей всего останется прежним. Задняя часть кузова переработана, здесь установлены габаритные огни, изготовленные в стилистике модели Toyota Highlander, установлены новые бампера со светоотражателями с боковых сторон.

В техническом плане изменений не наблюдается, внедорожник Toyota Fortuner оснащен двумя типами бензиновых двигателей с объемом 2,7 литров силой 166 лошадиных сил и объемом 4 литра с мощностью 236 лошадиных сил. Также автомобиль оснащен дизельными моторами с объемом 2,8 литров мощностью 177 л.с. и с объемом 2,4 литров с силовой тягой 150 лошадиных сил.