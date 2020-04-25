Вырос чуть ли не на метр: новый Cadillac Escalade ESV удлинили

Новый Cadillac Escalade ESV анонсировали еще в начале февраля вместе с премьерой стандартного внедорожника.

Габариты новинки – 5766x2059x1942 мм, расстояние между осями – 3407 мм. Собственного предшественника этот ESV превосходит на 69 мм, актуальную базовую модель – на 384 мм. В багажник вмещается минимум 1214 литров груза, пространство для ног задних пассажиров выросло чуть ли не на метр!

Технически это все тот же "Эскалейд" с платформой Chevrolet Silverado, пневмоподвеской, задней многорычажкой и парой двигателей на выбор. Это 6,2-литровый 426-сильный бензиновый V8 и 3,0-литровая 281-сильная дизельная шестерка.

Оба сочетаются с 10-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Отдельную презентацию устраивать не будут – коронавирус все-таки.