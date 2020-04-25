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Дебютирует буквально на днях: дата презентации нового Volkswagen Nivus

Дебютирует буквально на днях: дата презентации нового Volkswagen Nivus
14:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Немецкий атвопроизводитель наконец раскрыл дату дебюта своего нового "паркетника", получившего название Volkswagen Nivus.

Впервые в Сети первый официальный тизер нового купеобразного паркетника немецкой марки появился в конце 2019 года. Дебют модели должен был состояться в рамках автосалона в Женеве, но из-за коронавируса Volkswagen скорректировал планы. Новинку представят 29 апреля нынешнего года, то есть буквально через несколько дней.

За разработку новинки, которую будут собирать в Бразилии, отвечали инженеры и дизайнеры южноамериканского офиса Volkswagen. Тем не менее, европейские дилеры Volkswagen вскоре начнут получать купеобразный кроссовер, так как он будет производиться и на континенте. Бразилия получит первую партию VW Nivus к июню, а другие латиноамериканские рынки только к концу года.

Компактный кроссовер примечателен тем, что он сводит стиль купе к одному из самых дешевых автомобильных классов. В отличие от традиционных SUV в лице T-Cross, Tarek и Tiguan, Nivus отличается динамичным дизайном задней части, который в чем-то напоминает Porsche Macan.

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И в отличие от другого купе-кроссовера VW, Nivus гораздо более аэродинамичный, чем новый Atlas Cross Sport. Светодиодные задние фонари и дневные ходовые огни придают Nivus удивительно роскошный характер, а 17-дюймовые легкосплавные диски хорошо заполняют колесные арки маленького кроссовера.

Построенный на той же архитектуре MQB A0, которая уже лежит в основе нескольких моделей Volkswagen, Nivus будет оснащен исключительно 1,0-литровым рядным двигателем мощностью 128 л.с. и 200 Нм крутящего момента. «Автомат» с шестью скоростями передает мощность передним колесам, поскольку полный привод 4Motion не полагается бюджетной моделе.

В предыдущих отчетах предполагалось, что базовой станет 6-ступенчатая механическая коробка передач, но Volkswagen do Brasil упомянул только АКПП. Тем не менее, эта комбинация уже использовалась и доказала свою эффективность в других машинах VW, и малолитражный Nivus должен продолжить тенденцию.

Новый Volkswagen Nivus может похвастаться 415 литрами пространства багажника. Это число очень выгодно отличается от багажного отделения Polo объемом 285 л, которое может сделать Nivus более привлекательным для небольших семей.

Компания Volkswagen готовит еще одну модель GTI

Доподлинно неизвестно где будет продаваться новый Nivus. Не исключено, что если модель привезут в США, то она станет самым доступным продуктом компании — стоимость модели может составить около 17 000 долларов. Тем не менее, мы ожидаем, что VW вместо этого сосредоточится на том, чтобы сначала вывести на рынок другой кроссовер стоимостью 20 000 долларов, заняв нишу "под" Tiguan.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Дебют, Volkswagen Nivus.
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