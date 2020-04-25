Mazda запустила в Японии белую спецсерию "двойки" (Фото)

В спецверсии Mazda 2 White Comfort производитель сделал акцент на белом цвете.

Компания Mazda выпустила на японском рынке специальную серию White Comfort для своей "двойки".

Салон такого автомобиля должен вызывать ощущения у пассажиров "путешествия в северной стране". Для этого в интерьере применяется отделка из белой кожи с серыми акцентами.

Дверные карты и подлокотники Mazda 2 White Comfort выполнены из искусственной кожи белого цвета.

Кроме того, разработчики добавили новые декоративные вставки на приборной панели автомобиля и блоке управления климатической системой. Для спецверсии будет доступно шесть оттенков для кузова, включая и уникальный серый цвет Polymetal Gray Metallic.

В оснащении Mazda 2 White Comfort будет находиться 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с. Также можно выбрать и 105-сильную дизельную версию с двигателем аналогичного объёма.

В паре с силовым агрегатом будет трудиться 6-скоростная АКПП и передний либо полный привод.