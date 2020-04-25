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Мощность зашкаливает: характеристика новой версии гиперкара Czinger 21C (Фото)

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Мощность зашкаливает: характеристика новой версии гиперкара Czinger 21C (Фото)
22:23 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Что известно о более широкой и мощной версии гиперкара Czinger 21C - читайте в нашем материале.

Несколько месяцев назад, калифорнийская компания Czinger представила гипреркар 21C с гибридной силовой установкой.

Машина имеет салон, в котором установлено всего лишь одно сиденье.

Гиперкар оснащен чрезвычайно компактным и мощным 2,88-литровым V8 с парой турбонагнетателей, который работает с последовательной коробкой передач с семью скоростями и полным приводом.

Двигатель может раскручиваться до 11 000 оборотов в минуту. В дополнение к бензиновому мотору установлены и несколько электродвигателей - они находятся на передних колесах. Общая мощность составляет 1233 л.с.

Недавно, главный коммерческий директор Czinger Йенс Свердруп сказал, что новая версия модели 21C "уже в пути" и будет иметь широкофюзеляжный кузов и двигатель с увеличенной на 100 л.с. мощностью. Общий показатель производительности будет равен 1350 л.с.

"Мы хотели показать более мощную версию нашего гиперкара еще до автосалона в Женеве, но у нас на это не хватило времени", - признается Йенс. "Любой, кто купит один из наших 80 запланированных к производству гиперкаров 21C, может выбрать широкофюзеляжную его версию в списке опций. Это исполнение автомобиля не только подойдет для езды по дорогам общего пользования, но он станет идеальным выбором для скоростных пробегов по гоночным трассам".

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Широкофюзеляжный 21C получит новую настройку шасси, более широкие шины и лучшие аэродинамические характеристики. Дополнительная мощность была получена после модернизации бензинового двигателя и гибридной системы без прибавлении дополнительного веса - вся установка весит как и прежде 449,96 кг.

В настоящее время у нас нет динамических характеристик для новинки, но обычная версия 21C может разогнаться до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, а его максимальная скорость равна 432 км/ч.

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Авто, Гиперкар, Czinger 21C, Czinger, Йенс Свердруп.
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