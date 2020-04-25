Мощность зашкаливает: характеристика новой версии гиперкара Czinger 21C (Фото)

Что известно о более широкой и мощной версии гиперкара Czinger 21C - читайте в нашем материале.

Несколько месяцев назад, калифорнийская компания Czinger представила гипреркар 21C с гибридной силовой установкой.

Машина имеет салон, в котором установлено всего лишь одно сиденье.

Гиперкар оснащен чрезвычайно компактным и мощным 2,88-литровым V8 с парой турбонагнетателей, который работает с последовательной коробкой передач с семью скоростями и полным приводом.

Двигатель может раскручиваться до 11 000 оборотов в минуту. В дополнение к бензиновому мотору установлены и несколько электродвигателей - они находятся на передних колесах. Общая мощность составляет 1233 л.с.

Недавно, главный коммерческий директор Czinger Йенс Свердруп сказал, что новая версия модели 21C "уже в пути" и будет иметь широкофюзеляжный кузов и двигатель с увеличенной на 100 л.с. мощностью. Общий показатель производительности будет равен 1350 л.с.

"Мы хотели показать более мощную версию нашего гиперкара еще до автосалона в Женеве, но у нас на это не хватило времени", - признается Йенс. "Любой, кто купит один из наших 80 запланированных к производству гиперкаров 21C, может выбрать широкофюзеляжную его версию в списке опций. Это исполнение автомобиля не только подойдет для езды по дорогам общего пользования, но он станет идеальным выбором для скоростных пробегов по гоночным трассам".

Широкофюзеляжный 21C получит новую настройку шасси, более широкие шины и лучшие аэродинамические характеристики. Дополнительная мощность была получена после модернизации бензинового двигателя и гибридной системы без прибавлении дополнительного веса - вся установка весит как и прежде 449,96 кг.

В настоящее время у нас нет динамических характеристик для новинки, но обычная версия 21C может разогнаться до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, а его максимальная скорость равна 432 км/ч.