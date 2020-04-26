GAC презентовал новый спортивный внедорожник GS8 S

На китайский рынок вышла модификация внедорожника с литерой "S".

В Китае появился "оспортивленный" вариант внедорожника GAC GS8, который получил индекс S.

Она отличается от обычного варианта GS8 модернизированной радиаторной решёткой с вертикальными секциями, слегка изменённой оптикой, иными бамперами и собственно логотипом "S" на двери багажного отсека.

Внедорожник GAC GS8 S базируется на платформе кроссовера GAC GS7. Так, длина "оспортивленной" модификации GS8 S в Китае составляет 4740 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1775 мм, а размер колёсной базы равен 2720 мм.

В оснащении версии GS8 S находится 2,0-литровый турбо-мотор 4B20J1, который выдаёт 252 л.с.

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой АКПП от Aisin и передним либо полным приводом.