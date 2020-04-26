Pininfarina готовит новый электрический внедорожник

Электрический гиперкар Pininfarina Battista подготовит почву для нового электрического внедорожника, который должен быть запущен в 2022 году.

"Конкурс элегантности" в Пеббл-Бич, на котором должен был дебютировать внедорожник Pininfarina Pura Vision, был отменен, поэтому итальянский производитель продолжит скрывать внешность серийного электрокара до публичной премьеры в Калифорнии, периодически выдавая некоторые подробности о предстоящем новичке.

По словам главного руководителя по продуктам Pininfarina Паоло Деллаха, целью его команды было определение нового сегмента роскошных универсалов (LUV). Pura Vision не является хардкорным внедорожником, по сути, являясь широкой четырехдверной моделью с длинным капотом, короткими свесами, круто выгнутым лобовым стеклом, а также широкой стеклянной крышей. Такой автомобиль больше напоминает классический итальянский Grand Tourer.

Создавая Pura Vision, команда дизайнеров стремилась преодолеть разрыв между Lamborghini Urus и Porsche Panamera Sport Turismo, особое внимание уделяя "мускулистому" дизайну и производительности, мало заботясь о его общих пропорциях. Идея для длинного капота возникла после взгляда на Cisitalia 202 1947 года, а стеклянная крыша проводит параллель между ним и концепцией Alfa Romeo 6C 3000 Superflow 1953 года.

Большинство решений концепт-кара будут перенесены на серийную модель, включая стеклянную крышу на алюминиевой раме, которая отражает солнечный свет, поддерживая температуру внутри внедорожника. За производительность будет отвечать 1000-сильный электромотор, встроенный в новую высокопроизводительную платформу, которую разработает компания, решение о партнерстве с которой будет принято только летом.

"Я могу подтвердить, что мы всегда будем оставаться в роскошном сегменте (по цене), я бы увидел нашу ценовую точку в диапазоне от 200 000 до 300 000 евро для большей части автомобилей в будущем — больше к более высокой границе этого ценового диапазона плюс несколько более дорогих эксклюзивных моделей", — заявил генеральный директор Pininfarina.