Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
Зеленский и Шмыгаль возложили цветы к памятнику Героям Чернобыля
Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет
Взрыв арсенала в Балаклее: ВСК подготовила первый отчет
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Ювентус поздравил украинца с днем рождения
Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века
Новый рейтинг: лучшие научно-фантастические фильмы ХХI века

Ford Everest: рамный внедорожник уже в продаже (Фото)

Смотрите фото (4)
Ford Everest: рамный внедорожник уже в продаже (Фото)
17:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Автопроизводитель Ford начал продажи нового внедорожника Everest.

Американская компания Ford начала продажи обновленного рамного внедорожника Everest. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля. Теперь новинку можно купить сразу в двух модификациях - классической и спортивной.

Напомним, что ранее спортивной версии не было в продаже.

Отличается она более стильными бамперами, новой радиаторной решеткой и оригинальным дизайном 18-дюймовых колесных дисков.

Двигатель автомобиля стал еще мощнее - под капотом находится 2,3-литровая силовая установка, способная выдавать 276 л.с. Отдача предыдущей версии мотора составляла 245 л.с.

В тандеме с двигателем работают новейшая 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода.

GAC презентовал новый спортивный внедорожник GS8 S

Обновленный внедорожник получил большое количество систем активной и пассивной безопасности - выделим наличие адаптивного круиз-контроля с функцией езды в городских условиях, камеры кругового обзора, системы предотвращения столкновений и контроля за полосой движения, а также возможность распознавать дорожные знаки.

Главным изменением в салоне авто стало появление высокотехнологичной мультимедийной системы с возможностью голосового управления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Внедорожник, Ford, Продажа, Авто, Ford Everest.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основа здорового питания: почему суп должен быть в рационе каждого человека
02 Суркис подал иск против Порошенка и Гонтаревой
03 Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
04 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
05 Парадоксальное решение: пластиковые бутылки спасут от устойчивости к антибиотикам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 26 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала об уходе с телевидения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь