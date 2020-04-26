Ford Everest: рамный внедорожник уже в продаже (Фото)

Автопроизводитель Ford начал продажи нового внедорожника Everest.

Американская компания Ford начала продажи обновленного рамного внедорожника Everest. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля. Теперь новинку можно купить сразу в двух модификациях - классической и спортивной.

Напомним, что ранее спортивной версии не было в продаже.

Отличается она более стильными бамперами, новой радиаторной решеткой и оригинальным дизайном 18-дюймовых колесных дисков.

Двигатель автомобиля стал еще мощнее - под капотом находится 2,3-литровая силовая установка, способная выдавать 276 л.с. Отдача предыдущей версии мотора составляла 245 л.с.

В тандеме с двигателем работают новейшая 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода.

Обновленный внедорожник получил большое количество систем активной и пассивной безопасности - выделим наличие адаптивного круиз-контроля с функцией езды в городских условиях, камеры кругового обзора, системы предотвращения столкновений и контроля за полосой движения, а также возможность распознавать дорожные знаки.

Главным изменением в салоне авто стало появление высокотехнологичной мультимедийной системы с возможностью голосового управления.